民視《娛樂超skr》日前直擊八點檔《多情城市》拍攝現場。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》日前直擊民視八點檔《多情城市》拍攝現場，撞見柯叔元跟德馨的離婚重頭戲，光是排戲，就感受到專業演員的氣場，主持人小路跟阿甘直呼連呼吸都不敢，全場都屏氣凝神。德馨入戲太深，拍完戲受訪時還是淚眼汪汪，她說看到柯叔元就「玉蓮上身」，把角色過往的點滴都湧上心頭。只是德馨被主持人「抓包」把簽好的離婚協議書都帶走了，被旁人笑說根本就不想離婚吧，還把兩份帶走。德馨尷尬笑說：「對啊！玉蓮本來就不想離婚嘛！」

主持人小路表示從旁邊看到柯叔元在演戲，不只是手有戲，身體每一個細胞都非常有戲，尤其柯叔元手伸過去要拿離婚協議書時，也讓身邊的工作人員為之動容。這一場重頭戲播出後也引起廣大迴響，觀眾說兩人給了很好的示範就是好好道別，一改狗血的情緒，反而和平解決，很值得讚許。

柯叔元說這部戲走到這裡，他跟玉蓮沒有離婚也說不過去，他覺得大家應該要很健康的態度，來面對離婚這事情。其實結婚跟離婚都是人生的選擇，而且選擇本來就不是完美，就算選錯了也要懂得放下，這個心情真的很複雜，但這一場戲也讓大家的情緒有個舒壓。德馨表示「手掌打開不只是放下，也是擁有」；柯叔元發現話題突然很嚴肅，趕緊說：「不是鼓勵大家離婚啦！」讓主持人笑翻。德馨覺得《娛樂超skr》突擊拍戲現場，等於是來幫她脫離劇中的沉重情緒。

(中時 )