苗栗縣政府衛生局3日晚間19時51分發布最新疫情通報，在華航機師及諾富特旅館事件中，中央疫情指揮中心所匡列的接觸者中，苗栗縣有出現5位接觸者，其中2位是華航機師事件接觸者，另3位是諾富特旅館接觸者，是1對夫妻和1位小孩，1家3口，目前5人均在防疫旅館隔離中，都採1人1戶居家隔離，目前5人都健康無症狀。

(中時 )