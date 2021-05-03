苗栗縣衛生局發布疫情新通報 出現5個接觸者均已隔離 20:192021/05/03 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣衛生局3日晚間發布疫情最新通報，苗栗縣出現5個接觸者均已隔離中。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣政府衛生局3日晚間19時51分發布最新疫情通報，在華航機師及諾富特旅館事件中，中央疫情指揮中心所匡列的接觸者中，苗栗縣有出現5位接觸者，其中2位是華航機師事件接觸者，另3位是諾富特旅館接觸者，是1對夫妻和1位小孩，1家3口，目前5人均在防疫旅館隔離中，都採1人1戶居家隔離，目前5人都健康無症狀。 南投6人與諾富特飯店有關被隔離 3日起開放自費施打疫苗 衛生所開打AZ疫苗 確診者吃過雞肉飯的中埔鄉最多人預約 (中時 ) #接觸者 #隔離 #通報 #苗栗縣 #無症狀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日疫情蔓延未搭機返台 外交部：謝長廷不克出席立院備詢 17:192021/05/03 政治 台商在泰確診後失聯 搭機返台送醫治療 14:342021/05/03 國際 高雄防疫旅館14＋3 阻絕疫情進入社區 12:202021/05/03 生活 唐綺陽預測5／3～5／9運勢 人際金錢問題宜謹慎 10:182021/05/03 運勢 確診者足跡衝擊 樂華夜市人潮瞬間減少3成 19:032021/05/03 生活 諾富特確診個案足跡遍及多縣市 陳時中：沒有發送細胞簡訊提醒必要 15:292021/05/03 生活 讓學生安心應試 新竹縣長責成教育處做好會考防疫規畫 17:582021/05/03 生活 感染源不明 陳時中坦承：諾富特清空當天 漏掉水電包商 14:532021/05/03 生活 印度疫情干擾 華夏4、5月銷售估放緩 台塑、聯成以大陸需求支撐 19:382021/05/03 財經 諾富特風暴再增本土4例 24人染疫 規模超過桃醫群聚！足跡範圍擴散 社區防線拉警報 04:102021/05/03 焦點要聞 91師生曾到諾富特參訪 改遠距上課 04:102021/05/03 焦點要聞 生活熱門新聞 網紅穿透視裝現身休息站 胸前兩粒只用胸貼民眾全看傻 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 13：07台北跳兩下！東北部外海6.4地震 最大震度花、東2級 - 生活 統測結束 全教會：題目難易度問題仍未改善 - 生活 泰國台商確診隔日返台 搭機陰性證明爆造假疑雲 - 生活 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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