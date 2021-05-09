母親節許多人都要返家過節，搭高鐵想省錢只能搶早鳥優惠，一名女大生訂票時發現，竟然有5折優惠，好奇詢問5折票何時才會出現，有內行人透露通常只有3個關鍵時段才買得到，包括正中午、一大清早或深夜時段，其他時段則是75折較多。

原PO在網路論壇《Dcard》貼出一張高鐵時刻表詢問「5折票到底都什麼時候出現？為什麼5/10中午會有5折票？」從截圖中可見，高鐵5月10日中午12：36從台中到板橋的單程票，票價處顯示學生5折，下午16：36及17：36的班次顯示學生75折，早上10：00的班次則是學生88折。

女網友貼出一張高鐵時刻表詢問「5折票到底都什麼時候出現？」(圖/截自Dcard)

由於每到節日，想要搶票的民眾不少，貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「我已經好久沒看到5折的了」、「好划算啊」、「母親節活動？」、「我昨天就買到5折的票，真的超便宜！」、「一般好像都是在超冷門的時段才有5折」、「我看到的常常都是末班的兩車」、「5折也太好！」

有內行網友透露，通常5折票只會釋出3個時段，例如正中午的票賣不完、一大早以及深夜時段，其他時段則是75折的比較多。還有網友解釋，高鐵大學生優惠票大多是促銷離峰車次，由於大學生的時間比較彈性，上班族上下班時段的車次因為比較固定，就不會空出這麼多位子銷售不出去。

台灣高鐵母親節疏運期間「大學生5折孝親優惠列車」車次表。(圖/截自台灣高鐵官網)

根據高鐵官網公布，因應母親節疏運，加碼12班「大學生5折孝親優惠列車」，5月7日（周五）以及5月10日（周一），除了原適用「大學生優惠」之車次外，更加碼12班次「大學生5折孝親優惠列車」，提供負笈在外的學子們更多返鄉選擇。

高鐵大學生優惠搶便宜 單張滿500就送5折券

(中時新聞網)