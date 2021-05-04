害怕改變、逃避退卻、恐懼社交……試過很多方法都沒有用？剋憂鬱教練以「心靈重開機計畫」，每天3分鐘，幫你找出憂鬱地帶，擺脫情緒低潮！

曾被憂鬱症困擾多年的川本義巳，從九年前開始進行教練式領導，以「如何才能安全且簡單地引發變化」為主題，提倡「心靈重開機計畫」，至今已接受超過萬人諮詢，有九成實踐者都表示：「和以前相比，沒那麼低落了！」

◎3步驟×45天，心靈重開機，速效改變思考模式！

川本義巳認為，人之所以陷入憂鬱，不是因為心靈太脆弱，只是因為從前的做法剛好不適用罷了。「心靈重開機計畫」具有增加「適應模式」的效果，目的是讓你在做自己的同時，還能增加適應新環境的武器。每天只要練習3個步驟，45天就能看到改變；再進階學習9招心法，不須碰觸過去的創傷，也不須特別的工具和場地，安全×簡單×有效率，徹底改變思考模式！

【精彩書摘】

人之所以會陷入憂鬱，絕大多數都是因為「處於自己無法適應的環境」。

舉例來說，假設一個人原本的適應模式是「保持乖巧，事情就會順利過去」，若把他放到「保持乖巧就會遭到責備」的環境，他就會無法應變，不知道該怎麼辦才好，於是陷入憂鬱。

簡單來說，人一旦待在缺乏「絕對的安心感」的環境，很容易就會陷入憂鬱。

例如原本在技術部門的人調到業務部門、全心專注在業務工作的人調到事務部門等，就是典型的例子，都是讓人陷入憂鬱的導火線。

結婚或升遷等本應開心的變化，也可能成為憂鬱的肇因，同樣是因為當事人被迫適應新環境。

此外，當一個人擁有的「適應模式」越少，陷入憂鬱的風險就越高。

習慣凡事都悲觀以對的人一發生問題就會往壞處想，這類人擁有的「適應模式」也很少。

不用改變自己，也能擺脫憂鬱！

有些人認為，要擺脫憂鬱就必須強化心靈或改變自己，但其實沒有必要。

你之所以陷入憂鬱，不是因為你心靈太脆弱，只是因為你從前的做法剛好不適用罷了。只要學習新的方法來適應就好，很簡單就能解決。

即使環境改變，捨棄過去適用的「適應模式」還是很可惜；再說，應該也有人喜歡你原本的個人特質。

「心靈重開機計畫」具有增加「適應模式」的效果。

它的目的不是要你改變自己，而是要讓你在做自己的同時，還能增加適應新環境的武器。

儘管做你自己就好。發揮你的風格和特質，也能夠戰勝憂鬱！

(本文摘自《一天3分鐘，擺脫憂鬱！》/大好書屋)

【作者簡介】

作者／川本義巳

生於一九六三年，為「剋憂鬱心靈教練」，現任一般社團法人Effective Coaching協會理事長。

高中畢業後，於中型製造商擔任系統工程師二十多年，後來因跳槽到大型IT企業而導致憂鬱症病發，陷入臥床不起的狀態，不得不停職一年兩個月。回歸職場後的六年間，依然為憂鬱症所苦，試過各種方法但都失敗。於二○○七年接觸教練式領導，藉此完全走出憂鬱，並因此下定決心成為剋憂鬱專業教練。學習教練式領導、神經語言學、阿德勒心理學與艾瑞克森催眠，開發出應用上述專業知識的剋憂鬱方法，二○一○年開辦私人教練式領導課程。曾在自治團體和股票上市公司擔任心理衛生研修講師，也曾在精神科診所、兒童諮商所與教育委員會擔任諮商窗口，累積了許多經驗，九年來共接受一萬多人諮詢，並予以指導。擅長為苦於憂鬱和焦慮的人進行教練式領導課程，在此領域擁有頂尖的實績。

◆相關資格證照

美國神經語言學協會認可高階執行師

IGCA認可一般教練式領導專業執行師

JAAI認可艾瑞克森催眠執行師

JAAI認可社會全景執行師（Social Panorama Practitioner）

一般社團法人Effective Coaching協會官方網站：http://www.eca-jp.com

「剋憂鬱心靈教練」川本義巳個人官方網站：https://mentalmie.jp/

【譯者簡介】

譯者／伊之文

譯者生涯邁入第十一年，挑戰過的領域包括商業管理、親子教育、心理勵志、醫療保健、文學小說與童書。身為憂鬱症過來人，很高興能翻譯憂鬱症相關書籍，幫助更多苦於憂鬱的人。

工作邀約與譯文賜教：[email protected]

噗浪&臉書專頁：譯恐遲遲龜

《一天3分鐘，擺脫憂鬱！》/大好書屋

(中時新聞網)