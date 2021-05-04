美股今天多半上揚，推升力道在美國經濟成長走強所帶動的樂觀情緒；不過在亞馬遜等科技龍頭股疲軟拖累下，那斯達克指數下挫。

道瓊工業指數勁揚238.38點或0.70%，以34113.23點作收。

標準普爾指數漲升11.49點或0.27%，收在4192.66點。

科技股那斯達克指數跌67.56點或0.48%，收13895.12點。（譯者：張佑之）1100504

(中央社)