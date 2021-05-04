美經濟成長樂觀 華爾街多收漲 道瓊勁揚238點 05:412021/05/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美經濟成長樂觀 華爾街多收漲。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天多半上揚，推升力道在美國經濟成長走強所帶動的樂觀情緒；不過在亞馬遜等科技龍頭股疲軟拖累下，那斯達克指數下挫。 道瓊工業指數勁揚238.38點或0.70%，以34113.23點作收。 標準普爾指數漲升11.49點或0.27%，收在4192.66點。 科技股那斯達克指數跌67.56點或0.48%，收13895.12點。（譯者：張佑之）1100504 經濟強勁復甦 歐美4月製造業PMI報喜 台股重挫航運自嗨 護國艦隊狂漲 (中央社) #指數 #那斯達克指數 #那斯達克 #經濟成長 #樂觀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－碳中和議題下的投資機會 04:102021/05/04 全球財經 近9成美企獲利擊敗預期 股價不一定捧場 04:102021/05/04 全球財經 民間消費續旺 NMI連11月擴張 04:102021/05/04 財經要聞 雲林加碼生育津貼 1胎多1萬 04:102021/05/04 焦點要聞 漢服吹復興風 推升經濟狂潮 04:102021/05/04 焦點新聞 農民工高齡返鄉 反映大陸經濟轉型 04:102021/05/04 產業財經 社評／復航小三通 舒緩兩岸風險 04:102021/05/04 焦點新聞 香港新聞自由指數 創8年新低 04:102021/05/04 焦點新聞 打造獨一無二城市 縣市長責無旁貸 04:102021/05/04 焦點要聞 美經濟前景看好 聯準會官員重申寬鬆貨幣立場 06:272021/05/04 財經 母親節送好禮 寵媽總動員 04:102021/05/04 時尚消費 國際熱門新聞 蓋茲離婚分產成焦點 女兒說話了 - 名流 身價3.5兆夫妻「正式離婚」！微軟創辦人比爾蓋茲宣布與妻子結束27年婚姻 - 國際 馬術高手準備當小兒科醫生 人生勝利組微軟公主老實說 - 國際 希特勒神秘性癖好公開 享受被踹、臉上撒尿 2女伴離奇慘死 - 國際 美剛撤軍 阿富汗基地遭攻陷 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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