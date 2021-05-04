華航諾富特飯店群聚案越演越烈，前衛生署長楊志良昨砲轟，這次群聚感染追根究柢就是中央政策上的錯誤所造成，沒有一開始就對機組員施打疫苗，衛福部長陳時中為此回擊，表示自己聽到的許多建議都是在事情發生後才出現，「評論可以但你不能說有錯誤。」對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，陳時中這是哪招？現在是只能歌功頌德，不能批評嗎。

王鴻薇昨（3日）在臉書發文表示，楊志良接受媒體訪問時表示，「管制措施太多雙標了」。結果，指揮官陳時中竟回應，「政策可受評論，但不能說是錯誤」。氣得楊志良要求辯論。王痛批，「陳時中這是哪招？千錯萬錯都不是我的錯，所以防疫指揮官的意思是，對政府的防疫政策，只能歌功頌德、只能講一些無關痛癢的事情」？

王鴻薇稱，自己支持陳時中應該就防疫政策跟楊志良交換意見，無論是辯論或是其他形式，楊志良署長的經驗也會有價值，面對防疫當然要嚴肅嚴謹，但是絕不能落得一言堂，淪為只有歌功頌德的大內宣。王鴻薇更譏諷，「你不可質疑的時中」、「千錯萬錯時中不會錯」。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「標準的看風向，玩弄百姓的政客。每過幾天露臉刷存在，防疫工作毫無作為，那印度總理就是你的寫照」、「最討厭這種雙標的官員，把人民性命不當回事」、「民進黨絕對不會錯，千錯萬錯，永遠都是別人的錯」、「執政怎麼可以狂妄自大到這種地步啊」。

(中時新聞網)