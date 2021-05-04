時力黨主席陳椒華今日公布新增3位黨發言人及2022地方選舉黨內提名小組成員7人名單，陳椒華表示，2022地方選舉，重心將放在台北市、新竹市、屏東市、台南市，現已積極尋覓人選，待提名小組確認後就會公布。

陳椒華今日所公布的3位發言人，分別是律師張衞航、時力台中黨部副執行長吳佩芸、時力中央黨部輿情媒創副主任余佳蒨。以及提名小組7人，包括黨主席陳椒華、時力祕書長白卿芬(以上為當然成員)，以及立委王婉諭、高雄市議員林于凱、時力立法院黨團主任賴嘉倫、律師丁穩勝、醫師陳永興。

白卿芬指出，時力今日稍早通過2022年時力地方公職人員選舉提名辦法，條文共12條，分成3類，第1類是直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、直轄市原民區區長，第2類為直轄市、縣市議員，鄉鎮市民代表、直轄市原民區區民代表、村里長，第3類為採徵召方式。

張衞航說，第1類候選人提名方式，將由提名小組成員、決策委員、地方黨部去徵詢可能的候選人，送交初審候選人名單給提名小組，然後由提名小組邀請地方黨部主委共同討論決議候選人名單，然後由決策委員會通過。

吳佩芸表示，第2類候選人提名方式，將請有意願者，向中央黨部登記，名單將送給地方黨部做初審，然後將初審後的名單送交提名小組，然後在做複審，之後送到決策委員會確認是否通過。

余佳蒨指出，第3類候選人提名方式，是針對未提名候選人的選區，由提名小組徵詢地方黨部主委意見後，彙整提交初審的徵選名單，送交決策委員會，通過後即成為候選人。

陳椒華表示，現在已經有在積極徵詢可能的候選人，但要等到提名小組確定才能公布。目前重點放在台北市、新竹市、屏東市、台南市等地。

(中時 )