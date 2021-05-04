桃園市某國立大學昨（3）日傳有學生情侶光天化日下，於校內2樓女廁緊貼窗邊全裸啪啪啪，不雅畫面被1樓路過同學直擊，拍照後上傳論壇Dcard，引發熱議。對此該大學學生會今日稍早在臉書聲明不認同當事者行為，學生會內部「恰好有成員於現場附近目擊此次事件」，將積極協助校方進一步調查。

根據《刑法》第235條，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同，提醒民眾切勿觸法。

因此，桃園市某國立大學昨日據傳有學生情侶，大白天在2樓女廁窗邊全裸嘿咻，還被1樓路過同學目擊，拍下畫面後上傳Dcard，隨即引發關注。

對此該校學生稍早在臉書聲稱收到許多相關通報，相當不認同當事人行為，且學生會內部「恰好有成員於現場附近目擊此次事件」，因此將全力協助校方查辦此事。文中學生會也不忘呼籲，持有不雅影片、照片的同學「請勿再做轉傳動作，以免觸法」。

★中時新聞網提醒您：

不良行為，請勿模仿！

(中時新聞網)