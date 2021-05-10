台大、政大、成功大學是許多人夢想中的學校，要成為榜首更是難上加難。一名網友表示，自己成功考上法律系，在查錄取結果時，意外發現法律系榜首竟一口氣錄取了台大、政大、成功、台北大學法律系的6個志願，而且全是正取或正取1，讓他相當佩服，貼文曝光後讓眾人驚嘆：「是鬼吧」、「神人已跪」、「好想認識」。

原PO在網路論壇《Dcard》表示自己錄取法律系，無意間發現正取1的同學，6個志願（其中包括3個台大）全是正取1，讓他忍不住大讚超強。從截圖中可見，這名法律系榜首有3個志願正取，包括台大法律系法學組、司法組、財經法學組，另外還有3個志願都是錄取正取1，包括成功大學法律學系、政治大學法律學系，以及國立台北大學法律學系財經法組。

網友貼出法律系榜首一口氣錄取了6個頂大的正取及正取1。(圖/截自Dcard)

貼文曝光後讓眾人驚嘆，紛紛回應「真正的強者！」、「好厲害」、「鬼才」、「是鬼吧」、「法律系之鬼」、「讓全頂大法律教授都認可的學生」、「好屌」、「律師好猛」、「想知道他家背景」、「想認識」、「以後484會當總統」、「總統好」、「什麼鬼…6個正取1難到不可思議吧」、「神人已跪」。

此外，還意外釣出認識這名榜首的網友留言「我同學！她真的超猛」「強者我同學」、「南女之光！」，網友表示，這名學霸就讀台南女中，之前暑假時曾跟她在同一個營隊，當時就覺得她說話的內容真的很厲害，不僅會讀書，談吐、口條也好，「南女表示與有榮焉」。

律師司法官雙榜首 台大正妹被封天才

(中時新聞網)