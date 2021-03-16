大學生、碩士生滿街跑，有網友好奇詢問，國立大學跟私立碩士的學歷，哪一個比較好找工作？沒想到有業界主管回答，第一考量會選私立碩士，有過來人透露「寫過論文」是最大關鍵。

原PO在網路論壇《Dcard》以「國立大學VS私立碩士」為題發文詢問，在外面找工作時，國立大學跟私立碩士的學歷，哪一個會比較好找？他自己今年大學畢業，在考慮要不要往上讀，但是又覺得讀私立碩士好像沒什麼用，因此希望過來人可以分享經驗。

貼文一出，引起網友熱烈討論，綜合網友意見，多數人認為，私立碩士與國立學士的最大差別在「寫過論文」。還有一名自稱是遊戲公司主管的網友說，面試時常遇到這個問題，他第一考量會選私立碩士，雖然無法代表所有人，但念過碩士至少有論文代表作。

還有過來人認為，「私立碩士有用多了」、「國立尾不如校友多、老牌的私立頭」，認為除非是頂大學士，不然私碩至少還是個碩士，而且業界內不管任何職位想往上爬，學士到後面都是不夠用的，也有人建議「現在國立碩士不難考，拚看看吧！」

不過也有網友回應「私立碩也要看是哪邊的吧」、「看來你沒遇到碩班的，連分離變數都不會」；還有網友說「自己創業後面試新的員工，其實傾向他做事態度以及邏輯」、「媽媽在富邦當主管，她說學歷其實還好，一堆主管都是洗EMBA或在職的」。

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(中時新聞網)