主計總處今天公布3月全體受僱員工，經常性薪資平均為4萬3259元，但台灣南北薪資差距一直備受關注，有網友好奇詢問，南部什麼工作可以年薪百萬，引起眾人熱烈討論，結果包括醫生、園區工程師、大學教授、宮廟、中鋼相關等5項職業被最多人點名。

原PO在網路論壇《PTT》表示，如果不是自己當老闆，以受僱員工來看的話，南部地區像屏東、高雄、台南，有什麼工作可以年薪百萬？貼文一出引起眾人熱議，網友紛紛回應「牙醫」、「車手」、「當舖」、「賭場」、「南科」、「大學教授」、「園區工程師」、「開宮廟」、「中鋼」。

綜合網友意見，包括醫生、園區工程師、大學教授、宮廟及中鋼相關產業等5項職業被最多人點名。有網友回應爸爸是中鋼台船員工，薪水是他現在薪水的3倍多，中鋼相關產業，很多做幾年年薪就有100萬了。

不過也有網友認為，就算有年薪100萬的工作，也不是每個人都做得來，而且上述那5種工作可遇不可求，一般人還不如實際點去跑外送，做30天、每天16小時可能就有，如果一份工作沒有，就兼職做兩份工作，有能力的人在哪都能賺到錢。

還有網友不以為然，酸嗆「八大」、「做黑的」、「炒股大戶」，或是多找幾個「乾爹」比較快。

最兇G級工程師！年薪百萬不滿足

(中時新聞網)