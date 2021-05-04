振曜科技（6143）公布2021年第一季合併營收達13.86億元，較去年同期大幅成長41％，毛利率17％、為近五年同期最高且較去年同期增加1％，稅後淨利8256萬元，每股盈餘1.01元，為近七年同期最高，較去年第一季增加近2.7倍。

由於全球受新冠疫情影響，歐美各國持續封城，居家辦公及宅經濟需求不減，振曜集團電子書及揚聲器等產品需求均持續增加，使得振曜今年第一季營收淡季不淡，為公司有史以來營收次佳的第一季。由於營收大幅增加，而且毛利率受惠於稼動率提升而增加，帶動公司今年第一季獲利接近去年第四季旺季水準，每股盈餘達1.01元。 看好現有產品需求持續成長，電子貨架標籤需求增加，彩色電子閱讀器帶動的換機潮，以及電子紙應用擴及醫療、運輸等範圍，為滿足客戶需求及新產品開發，振曜計畫將增加資本支出擴增產能，同時增加對外投資。在現有產品持續穩定成長，新產品陸續推出，以及轉投資效益陸續顯現下，公司對於未來營運獲利情況抱持樂觀展望。

(工商 )