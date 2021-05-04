mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《咒術迴戰》的合作活動將於2021年5月2日（日）12:00開跑。《咒術迴戰》是芥見下下老師以「詛咒」為題材所創作的黑暗幻想戰鬥漫畫，描寫因人類負面情感累積而形成的「咒靈」，以及挺身祓除咒靈的「咒術師」之間的戰鬥；自2018年起在「週刊少年JUMP」（集英社）上連載至今，目前包含數位版在內的漫畫累計發行數量已超過4,500萬本，深受廣大粉絲的喜愛。

在本次合作活動中，於《咒術迴戰》內登場的角色──東京都立咒術高等專門學校一年級生「虎杖悠仁」、「伏黑惠」、「釘崎野薔薇」，以及負責該班的特級咒術師「五條悟」和其學弟一級咒術師「七海建人」，都將作為轉蛋角色在期間限定活動中登場。此外，冒險BOSS除了京都府立咒術高等專門學校的「東堂葵」、「禪院真依」、「究極機械丸」之外，特級咒靈「漏瑚」、「花御」、「真人」也會登場，和玩家進行精彩對決。玩家也能從登入獎勵及突破冒險時獲得額外角色，包含東京都立咒術高等專門學校二年級生的「禪院真希」、「貓熊」、「狗卷棘」。豐富的角色及華麗奪目的遊戲場景，想必又將掀起一股旋風。

■以Strike Shot展現《咒術迴戰》各種術式領域！合作活動角色期間限定登場

本次合作活動中，「虎杖悠仁」、「伏黑惠」、「釘崎野薔薇」、「七海建人」、「五條悟」將作為合作活動角色於轉蛋登場，其中「虎杖悠仁」、「七海建人」、「五條悟」可以獸神化。也將以怪物彈珠玩家們再熟悉不過的必殺技「Strike Shot」，展現「虎杖悠仁」的【黑閃】、「伏黑惠」的術式【十種影法術】、「釘崎野薔薇」的術式【共鳴】、「七海建人」的術式【十劃咒法】，以及「五條悟」的領域使出【無量空處】等必殺絕技，讓玩家化身「咒術師」展開精采戰鬥，令人期待萬分。

■《怪物彈珠》x《咒術迴戰》合作角色

《怪物彈珠》x《咒術迴戰》合作角色將於遊戲中限定登場

※更多合作活動詳情，請到怪物彈珠官方網站確認！

(科技)