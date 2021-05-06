台灣新冠肺炎疫情因為華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染，使得本土疫情升溫，諾富特更被爆出居家檢疫者與一般旅客混居，台南市觀旅局長郭貞慧表示，台南針對旅宿業加強查緝及輔導等總體檢，鼓勵從業人員施打疫苗且重新檢測SOP程序，目前台南19家防疫旅館提供561間房、居檢人數505人，面對防疫嚴陣以待。

台南市多位議員今天於議會質詢時都聚焦防疫旅館議題，台南市觀旅局長郭貞慧被問到台南是否也和桃園一樣混居狀況？是否有對外主動告知是防疫旅館等，要求南市府應更繃緊神經，尤其是面對接下來大型活動 必須提升防疫作為。

郭貞慧回應，為了加強防疫意識，觀旅局及衛生局5月3日至5日展開聯合稽查並完成防疫旅館總體檢，針對業者是否有居家檢疫者和一般旅客混住情形、確實分艙分流、動線管理、客房清消、公共場域監視錄影，及員工自主健康管理加強檢查等，並請所有防疫旅館員工每日自主健康體溫量測資料回報衛生局備查，於稽查過程中也再度指導相關人員正確防疫措施及清潔消毒作為。

此外，觀旅局也邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會及所有防疫旅館業者進行管理規範宣導。衛生局長許以霖呼籲，防疫旅館工作人員與同住家人已被列入公費疫苗接種對象，鼓勵業者及員工進行公費疫苗施打，保護自己也保障家人安全。

郭貞慧表示，面對防疫工作不能掉以輕心，未來防疫強度只會更強，南市府防疫團隊及參與防疫旅館所有旅宿夥伴會共同合作發揮團隊戰力，讓市民有心安的檢疫處所，也為來到台南的旅客提供安心旅宿環境，透過確實防疫穩定市場信心，大家一樣能安心遊台南。

(中時 )