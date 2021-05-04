為防範疫情，全台量販、超市加強警戒、防疫升級，即日起指定縣市暫停試吃。全聯即日起除宜、花、東及離島外，其餘門市全面暫停試吃活動；家樂福配合地方政府防疫措施，目前台南與嘉義門市取消試吃；愛買則是全台門市都暫停試吃。
全聯表示，所有門市人員皆做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀像是發燒、咳嗽、嘔吐等症狀的員工，會要求立即自主健康管理、自行居家休養。同時，門市環境也有加強環境消毒作業。愛買防疫工作向來嚴實，從去年至今持續量測體溫、定期手推車消毒，且每15分鐘廣播宣導，目前全台各店都暫停試吃。
家樂福昨（3日）因案1136曾於4月27日到中和店消費半小時，昨晚閉店自主消毒，並配合政府單位進行相關防疫措施。目前家樂福各分店皆要求顧客入賣場前進行量測額溫、提供酒精噴灑，且提供一次性衛生手套，定期清潔多觸碰的手把、推車手把、電梯按鍵、電扶梯手把、廁所等，加強防疫消毒；美食街桌位區設有安全隔板，員工也遵守配戴口罩等防疫措施，持續提供顧客安全的購物環境。
(中時 )
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