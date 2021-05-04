華航機師感染風暴持續擴大，目前感染源不明。對此，台北市長柯文哲夫人陳佩琪醫師指出，由於台灣疫情不嚴重，所以我們一向惜篩如金，並也一直居於防疫優等生的地位，她還透露，日前柯文哲十分憂心地說，「社區可能有事了」，並分析出現破口的原因，擔憂如果出現在台北，不知會如何發展。

陳佩琪今(4日)在臉書上表示，早期台灣會防疫成功，靠的是容易阻絕病毒於境外的地形優勢，另一個就是民眾自發自律配合戴口罩。她還指出，柯文哲曾對她說，自己有叮嚀聯醫要仔細監測下呼吸道感染的病例是否有異常增加，也注意這類病人是否是COVID 19 感染，幸好幾次指標都無異常增加，可能是台灣真的沒有社區潛在病例，或者是台灣真有小規模社區感染，但以輕症或無症狀者居多，因沒進展到侵犯下呼吸道的重症，而我們又一向惜篩如金，所以也一直居於防疫優等生的地位。

陳佩琪指出，COVID 19有很多是沒症狀感染，甚至有人說比例到一半以上，若出現症狀，除嗅味覺喪失較具特異性外，也和一般感冒無異，而常台灣長期是以居家檢疫或居家隔離或有被匡列接觸史， 且出現症狀者才篩(目前有做出一些變革)，理由是我們沒社區感染，沒TOCC者第一線開業醫生不可能有辦法從症狀判斷出這個人是否感染新冠肺炎，第一線醫生沒能第一時間看出， 馬上被冠上「警覺心不夠」，真的有點可怕，也許指揮中心是無心脫口說出，但對我們這種站在第一線看診的醫護實在是個打擊。

陳佩琪說，自己曾聽聞有某科醫生要一個有一般呼吸道症狀的病人去篩檢，但轉檢去發燒篩檢站卻被輪值的醫生打回票。同時，她也質疑，不知在防疫旅館工作的人就算高風險嗎？還是和防疫旅館簽合約的外包人員也算？應該是那些沒做好「分艙分流」的防疫旅館才要把全體工作人員都視為高風險吧？

陳佩琪透露，日前她回到家裡時，柯文哲對她說，心忡忡地說社區可能有事了，「害我要飆他的話只好吞回去」，當時柯文哲還指出，機師應該優先打疫苗，就算剛開始擬定疫苗施打順序沒人質疑，但要是檢疫條件放寬，打疫苗的優先順序就要做滾動式修正，柯還垮著臉說，「台灣防疫的SOP 沒問題，只是螺絲鬆了，有破口是因為上面沒人盯，下面沒好好遵守的關係，第一次就算了，但怎麼短時間又來第二次？他歪著頭說要是這事發生在台北吼…」。

(中時新聞網)