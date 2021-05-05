常言道「正餐吃不下沒要緊，吃甜點有第二個胃」，原本以為的一句玩笑話，卻是真實發生在人體上的機制，iDiet個人化飲食計畫發明人王嗣復表示日常生活常用的果糖，身體利用的機制其實與葡萄糖不同，所以不容易讓身體感到有飽足感，因此用第二個胃這個形容其實沒有錯，同時這個機制也是可能讓人暴肥的原因之一！

人體的暴肥基因-果糖的利用機制

果糖進入人體後，並不像葡萄糖一樣可以直接轉化成被細胞利用的能量；果糖需要透過肝臟去利用，轉化的方式也很簡單，直接變成三酸甘油脂，進而成為脂肪儲存在人體內，因此可以跳過血糖上升而產生飽足的這個機制，由於不會感到飢餓，因此更容易過量飲食也更容易加速脂肪囤積！

為什麼吃甜點有第二個胃?(圖/健談提供)

●古代沉睡的冬季，現代暴肥的冬季

身體裡果糖的機制主要是要應付『冬眠』這件事情。從冰河時期以來，冬天就是嚴寒、糧食缺乏的狀態，所以動物為了要能夠度過寒冬，會趁秋天時蔬果成熟時大量的進食幫身體儲存脂肪以便過冬。因為這個『不會餓』的機制，才能夠一直吃一直吃。

而現代因科技進步、糧食不再短缺，同時也有各種抵禦寒冬的方法，人類不再靠囤積脂肪與冬眠過冬。在現在，我們就像等待一個不會來的冬天，囤積脂肪的機制仍然存在，而卻不需要依靠消耗脂肪來過冬，因此身體大量累積卻無法消耗的脂肪就變成人體暴肥的原因！

●血糖波動小，助減肥、控血糖利器？

果糖不太會使血糖波動，但不代表他可以成為幫助控制血糖甚至減肥的利器，果糖依然會產生胰島素阻抗，對於葡萄糖的利用產生負面影響，因此仍會使血糖控制越來越糟，所以即使不影響血糖波動也不可以被用來幫助控制血糖。別忘了吃果糖很不容易「飽」這件事，不用說幫助減肥，不要快速增肥就不錯了。

●減肥之路真的困難重重？難以持之以恆是關鍵

減肥是一條漫長又困難的路，而市面上大量的減肥方法到底有沒有效？王嗣復說，市面上各類減重的方法大同小異，最主要都是降低熱量攝取、避免脂肪囤積、增加身體代謝，其實大多是有效的，只是在於能不能持之以恆。

許多減重方法執行的方式較為極端，或因其飲食上的限制，反而使人執行一段時間後會出現對於禁忌食物的渴求、或是因計畫需求必須進食大量的蔬菜，但是離開了計劃，胃被撐大了，卻改成吃大量的熱量進入體內。這些硬改變生活習慣的方法，短期都有其效果，但長期都有可能使體重加劇反彈，變成比減肥前更胖，且體脂更高往後更難減重，陷入溜溜球效應的囹圄。

王嗣復建議不管身體機制如何，飲食上本身就應該適當的克制，若有心想要減肥的民眾，執行減重方法時，不妨先問問自己這樣的減肥方式與日常生活作息等有無盡量貼合，會不會太過違背自己自身的飲食習慣，最好選擇與自己習慣越貼近的減肥方式越好，這樣才更有可能長期執行。切記減肥最重要的是持之以恆，能夠長期執行的減肥方式，就是對自己而言最好的減肥方式！

(中時新聞網)