楊丞琳日前結束工作返台，剛進行完隔離的她，正在家中進行7天自主管理，昨（5日）曬出幫愛犬Yumi慶祝16歲生日的照片，卻驚吐Yumi被醫生診斷出有失智傾向，讓她不禁感嘆：「再怎麼樣有心理準備，還是會害怕她愈來愈老。」

楊丞琳曬出與愛犬Yumi的「母女照」，只見她抱著狗女兒開心慶生，不過話鋒一轉，語重心常表示不在台北的幾個月中，愛犬Yumi的行為和作息和過去有些不同，更被醫生診斷出為失智傾向，由於年齡相當於人類80歲，讓楊丞琳坦言有此狀況雖不意外，但仍感到相當心疼，但至少見面那一刻，仍清楚感覺到Yumi是記得她的，她更罕見吐出內心話：「說真的，再怎麼樣有心理準備，還是會害怕她愈來愈老，老到不再能陪伴我們的那一天。」

楊丞琳對於能替Yumi慶祝16歲生日，覺得相當感恩，即便Yumi大部分時間都在睡覺，仍很珍惜擁有的每一刻，更感性表示：「媽咪真的很愛妳，希望妳保持身體健康，快樂幸福地吃飽睡好，生日快樂」，最後也不忘向精心準備慶生蛋糕的姐姐道謝。

對此，網友也紛紛留言獻上祝福：「家裡同樣有老寶貝感同身受，真心只求他們快樂生活，平安健康，生日快樂」、「Yumi生日快樂，要一直健康平安陪伴媽咪」、「Yumi還是一樣可愛！祝Yumi身體健康！好好陪著你」、「yumi能有你幫忙慶生，一定也覺得很幸福」。

(中時新聞網)