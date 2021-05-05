美國2021「北方邊緣」（Northern Edge）大規模聯合軍演

2021「北方邊緣」（Northern Edge）大規模聯合軍演3日在阿拉斯加外海展開，約有1.5萬海陸空軍與海軍陸戰隊，240艦機參演，其中包括空軍最新升級的F-15EX戰機在內。

據《星條旗報》（Star and Stripes）與航空專家雜誌（aviationpros.）4日報導，這為期兩星期的實戰訓練涵蓋了廣大的陸地和附近海域，而部隊則集中在太平洋阿拉斯加聯合靶場（Joint Pacific Alaska Range Complex），還有阿拉斯加灣（Gulf of Alaska）。

而據美國海軍官網4日報導，「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母戰鬥群3日在阿拉斯加灣展開了演習。

美國「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母4月29日在太平洋巡航的畫面。（美國海軍）

美國2021「北方邊緣」（Northern Edge）大規模聯合軍演

由美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）主辦的「北方邊緣」演習在於提供高端的戰機實戰訓練，除了發展並改進互動能力外，也在於加強備戰能力。

(中時新聞網)