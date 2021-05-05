韓劇女主角的放電眼妝總是讓女孩們嚮往，根根分明的纖長睫毛，就是魅力眼妝的重點。I'M MEME全新推出眼妝新品「我愛長翹抗暈睫毛膏」，可以刷出有如太陽花般盛開的睫毛，同步推出全新「我愛持久染眉雨衣」，打造持色野生眉，眉毛擁有毛流感和立體感變得超簡單。

我愛長翹抗暈睫毛膏被品牌公關稱為「太陽花睫毛膏」，極纖長膏體，自然增加睫毛長度，又不會讓睫毛產生蟑螂腳，搭配超彈力捲翹配方，能將睫毛固定在剛完妝的卷翹度，全天如燙過般捲翹不萎靡，彷彿太陽花般盛開。

我愛長翹抗暈睫毛膏可以刷出纖長卷翹的睫毛。（邱映慈攝）

「太陽花睫毛膏」特殊防水、抗汗與雙膜抗暈科技，無論是過敏流淚、夏天爆汗還是眼皮出油，都不脫妝。零死角微笑型刷頭，搭配密度適中的短刷毛，平刷、直刷、都順手，上下睫毛都好刷，深入眼頭每一根細小睫毛，打造根根分明不糾結的睫毛，完美增加眼頭及眼尾睫毛的份量感。

我愛長翹抗暈睫毛膏的零死角微笑型刷頭。（邱映慈攝）

零死角刷頭可深入刷到眼頭、眼尾的睫毛。（邱映慈攝）

我愛持久染眉雨衣擁有高發色眉效果，可均勻刷到每一根毛流，提高眉毛顯色程度，均勻眉毛色彩，可依髮色選擇適合的色號進行眉色校正，讓眉毛、頭髮同色調。獨家快乾科技搭配高黏著、高彈性聚合物膏體，持久防水，不因汗水和皮脂而脫妝，緊緊附著於眉毛上，打造抗持久、抗暈、不掉色的完美眉色。

我愛持久染眉雨衣有葵花籽黑、玫瑰栗棕、無花果棕三個色選。（邱映慈攝）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/5/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)