疫情肆虐全球，從2020年延燒到今年，不僅打亂產業布局，連帶影響到各行各業的上班族。根據1111人力銀行調查，因為疫情為景氣埋下不確定因素，讓轉求職民眾擔心名額變少、被砍薪、延後報到等問題。幸而2021年景氣似有復甦跡象，今年第2季已有7成3企業開缺徵才。網友Mindy李分享過關斬將成功錄取多家企業的經驗。面對疫情導致的勞工市場的變化，她鼓勵網友不要灰心，「被打槍也不用太難過，因為你知道會有更適合的公司在等著你」。

Mindy李談自己去過天下雜誌、霓淨思、Webtvasia、布爾喬亞公關、數位時代、Mixerbox等多家企業面試，並提及多數經驗都曾遇到筆試。題目有從求職者本身延伸出來的，有從企業端角度切入，有些甚至不只1次筆試，這些皆考驗求職者的「解題能力」。

比方專賣寵物用品的「MAOUP毛起來」，由於應徵項目是通路企劃，筆試方向著重在個人特質和過往經驗的題目；「數位時代」的數位企劃，面試前須填寫邏輯問題，像是智力測驗的圖形題，接著還有2~3頁的A4問卷，題目包含人格特質、過去工作經驗、閱讀習慣、職缺內容等。還遇到比較靈活的考題，像「智抗糖（慧康生活科技）」的行銷職缺，要你提一個行銷企劃，面試現場還考公關稿。

上述這些還算是「初階考題」，另外像應徵「Mixerbox」行銷，是先筆試1小時，考題是與行動APP和行銷有關，筆試完後，主管直接從筆試答案發問。到了第3關，一樣是先筆試1小時，一樣是與行動APP和行銷相關。資深主管一樣依筆試內容問答。針對「迂迴多次型的筆試」，Mindy李建議，面試前一定要做足功課再前往，回答還要有創意和洞見，也要經得起提問和檢驗。

筆試的題目如天氣一般變化萬千，各家不一，有位網友丁娜小姐姐就列出自己參加SOGO百貨貴賓廳服務人員面試，當天填完基本資料後就馬上筆試的考驗。除了考英文選擇、數學計算選擇，還考「填空題」。題目從現任副總統是誰、行政院院長、立法院院長，到法律規定營業場所室內溫度不得低於幾度、excel總加法符號、寫出0~9數字的國字，還要列出除了SOGO百貨的另外5家百貨、3部近3年內上映的台灣電影、你喜歡4個有在百貨公司設櫃的品牌等五花八門的題目。這填空顯然比基測還可怕，沒得選擇，要是日常疏於知曉百通，當下腦袋乍然「轟」的一聲，甭管臉上妝有多遮瑕，必定比考生臉色還「慘白」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業求才有許多篩選機制，有些企業會先以筆試做為第1關，通過才進階至面試、口試。筆試題目不是基測，沒有範圍與限制，因應產業、職缺大不同，要是求職者事先沒有做好準備功課，到了現場可是一翻兩瞪眼，直接出局。若事前善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，知己知彼，獲悉有利於面試現場的種種訊息，就能增加錄取機會。

「有想法才會有行動」，筆試不但可看出一個人的邏輯、智力，更能知曉求職者是否有看法、創見、思維及性格。黃若薇建議，由於企業漸有喜愛筆試趨勢，求職者不僅要提早準備，也可多看考古題練習，並且最好先了解該企業文化等，進場考試也要留意並掌握答題時間。多看、多做、多練習，才能為自己創造多贏機會。

(中時新聞網)