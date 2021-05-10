日前論壇有篇發言讓網友吵翻了，一名幫別人寫程式的接案工作者，不久前成立公司，請了仍在就讀的大學工讀生幫忙寫程式，但工讀生的工作表現完全不符合水準，老闆認為每小時付160元工資很不值，而且目前工讀生產值還是0元，但已經付超過7萬元薪水了，這還不包括買電腦和租辦公室的錢，「做中學」令老闆火大又無奈。

此文一出引發熱烈討論，有人認為老闆雖然本身有實力，但似乎不太懂面試，就有網友留言「嗯或許你很會寫但你不是一個好的leader」、「這是你的面試問題吧 開160當然就只能找到160的猴子，而且你在面試的時候就該出問題考人家了吧怎麼會是錄用了才說不值得160」、「阿真的會寫的你160本來就請不到啊這不就是打雜價嗎」、「開薪水前能不能反問你自己一下這個薪水如果是大學時候的你會願意來嗎」？

也是網友建議老闆改變作法「你可以面試時加入上機考丶實測寫程式和基本要會的東西，考3個小時也可以」、「遇到這些不懂裝內行一開始試用不行就早點開除止血才是」、「你面試的時候沒有考試測一下嗎？這樣就知道他底有多深了」、「你直接開除這兩個花月薪5萬聘一個真的會寫的啊」、「遇到薪水小偷真的是不管給多少都嫌多」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，新創公司或小型工作者，最需要具有「即戰力」的人才，甚至得身兼多職，一條龍獨立作業，因此對企業而言，如何有效率的「找對人」尤為重要，建議原PO不妨稍微拉長面試時間，透過程式考題來詢問面試者，或是直接要求寫程式，至少可以大概了解對方的功力虛實，而不致於到職以後才發現職能不符合期待，令人心累。

1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」即日起展開面試經驗大募集，徵稿面試心得、工作經驗及應徵技巧，歡迎網友分享工作經驗及職場甘苦，提供求職者參考，稿件一經採用即可獲得1000元稿費，活動時間到5月底截止。

(中時新聞網)