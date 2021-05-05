苗栗地檢署 新任檢察長陳松吉5日到任 17:332021/05/05 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗地檢署新任檢察長陳松吉5日上任。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗地檢署新任檢察長陳松吉5日正式到任，陳松吉歷任廉政署中部調查組長、臺東地檢署檢察長，擅長偵辦貪汙案件。原任檢察長鄭鑫宏則調升至台高檢主任檢察官。 陳松吉過去長期在中部、東部地區執行職務，前後擔任南投、台中地檢署檢察官，花蓮、彰化、台中地檢署主任檢察官，花蓮、台中高分檢檢察官，廉政署中部地區調查組組長、臺東地檢署檢察長，在貪污案件偵辦上尤其專精。 高雄市工業會新任理事長為陳哲生 北市5校蔣公銅像 移至士林官邸 (中時 ) #陳松吉 #檢察長 #苗栗地檢署 #5日 #到任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗調閱小組 民進黨陳瑩當召委 09:452021/05/05 生活 嘉南大圳開工百周年 台日雙方8日齊緬懷 15:192021/05/05 生活 台灣「博弈教父」陳盈助1次繳清8.5億 換取緩起訴 11:412021/05/05 社會 英國株讓檢測偽陰性提高 陳秀熙：多次採檢避免社區感染 12:142021/05/05 生活 華航機組員即日起居檢延長至5天 陳時中：3天對社會風險大 14:482021/05/05 生活 母親事故身亡 黃暐瀚5年前曾轟：酒駕都是移動炸彈 12:382021/05/05 政治 日籍教師91年前救學生殉職 新社各界慰靈祭感念大愛 15:212021/05/05 寶島 金曲32主視覺出爐！陳鎮川合作三大團隊「聽見音樂看見聲音」 11:082021/05/05 娛樂 13.5億天價處分金一次繳清 地下博弈大亨陳盈助緩起訴理由曝光 12:412021/05/05 社會 po文影射男子亂約女生 陳立夫孫子挨告誹謗不起訴 17:002021/05/05 社會 地下博弈教父陳盈助霸氣捐10.5億換緩起訴 一次繳清創紀錄 11:182021/05/05 社會 社會熱門新聞 黃暐瀚母親車禍亡 肇事方男父親小靈堂致歉 - 社會 股市名嘴勾結炒作 報32檔股票炒股獲利4000萬 檢調約談10人 - 社會 台中婦遭賓士男酒駕撞飛亡 身份曝光是媒體人黃暐瀚母親 - 社會 美髮師酒駕撞死名嘴母 公司發聲明切割：2月已離職 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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