苗栗地檢署新任檢察長陳松吉5日正式到任，陳松吉歷任廉政署中部調查組長、臺東地檢署檢察長，擅長偵辦貪汙案件。原任檢察長鄭鑫宏則調升至台高檢主任檢察官。

陳松吉過去長期在中部、東部地區執行職務，前後擔任南投、台中地檢署檢察官，花蓮、彰化、台中地檢署主任檢察官，花蓮、台中高分檢檢察官，廉政署中部地區調查組組長、臺東地檢署檢察長，在貪污案件偵辦上尤其專精。

(中時 )