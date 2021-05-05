客戶強勁備貨需求、加速消化遞延訂單，美(吉吉)-KY(8466)4月合併營收3.06億元，年成長28.52％，前4月合併營收10.42億元，亦較去年同期成長19.66％。

美(吉吉)-KY表示，受惠旗下外銷代工、自有品牌兩大業務出貨表現逐步回升，尤其4月歐洲、中國等地區銷售表現皆同步較去年同期成長逾4成、3成水準，加上集團為因應匯率、原物料價格波動而啟動產品調漲效益已逐步發酵，推升4月營收較去年同期成長28.52％。

美(吉吉)說，目前整體接單動能仍保持良好水準，雖短期訂單認列仍需持續觀察客戶指定船期出貨排程，在整體訂單能見度隨著客戶加大下單力道而同步提高下，有助於營運表現。

展望2021年第二季，美(吉吉)表示，全球各國持續推動刺激經濟的寬鬆政策方向不變，且居家裝修風潮需求延續、商辦案源改裝需求熱度也高，目前仍持續感受外銷代工客戶下單力道強勁，整體接單表現已較去年同期呈雙位數成長，第2季樂觀以待。

(時報資訊)