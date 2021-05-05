資深媒體人黃暐瀚的母親今凌晨過馬路時，遭一名30歲方姓男子駕駛的賓士車撞及身亡，且方男經酒測已超標，黃暐瀚接獲消息後也已趕回台中處理相關後續。對此，台南市議員謝龍介表示，有時候喝了一點酒，人會覺得好像還能控制，但事實上控制力已經減弱了，這時候再去開車，「你這部車就變成一把殺人的凶器」，同時他也質疑，肇事駕駛凌晨4點從哪裡出來的？

謝龍介5日在政論節目《新聞大白話》中表示，他對警方辦案相當有信心，現在我們的監視系統，可以車的來向找到是從哪裡出發的，而移送標準從酒測值0.25mg/l降到0.15mg/l，就是執法越來越嚴。

謝龍介指出，有時候喝了一點酒，會覺得好像還能控制，「但其實你的控制力衰退了，你這部車就變成殺人的凶器，等於這個凶器在路上跑你不自知」，很多人覺得說酒駕好像可以容許，但現在大部分的人有喝酒就不會再開車，酒駕的情況已經降很多了，從2008年前總統馬英九上台，強力執法立法後，酒駕的情況有逐年下降，但還是不幸發生。

謝龍介認為，如果有酒駕，事後的態度也不便論斷，所以暐瀚講說，就讓警方去查，很容易就查到，「那萬一他如果他在店裡面，4點欸，給我講肖話，4點你是從哪裡出來的？」對於車禍之後駕駛說因為緊張去買啤酒，謝龍介則說，有的人有這種習慣，會在車上擺酒，看到警察要測酒駕就開來喝，意思就是我現在吹超標，主持人說，「就是刁民」，謝龍介直言，當然就是刁民，就是說你知法、玩法、弄法，然後你想要逃避這個責任，這樣無法得到死者和被害人原諒，這是心態問題。

(中時新聞網)