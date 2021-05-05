台中美髮師酒駕撞死黃暐瀚母 檢方複訊後聲請羈押 22:172021/05/05 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 方姓美髮師駕駛賓士車撞死名嘴黃暐瀚的7旬母親，肇事後竟到附近超商買啤酒喝。（資料照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市方姓美髮師5日凌晨3時許，駕駛賓士車撞死名嘴黃暐瀚的7旬母親，肇事後竟到附近超商買啤酒喝，警方對方男進行酒測，酒測值達0.40mg／l，行徑引起社會譁然。台中地檢署檢察官晚間複訊後，認為方男涉犯刑法第185條之3第2項酒駕不能安全駕駛而致人於死罪嫌重大，且有事實足認有勾串證人、滅證及逃亡之虞，而向法院聲請羈押禁見。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障。 美髮師撞死黃暐瀚母先買酒喝想避責 律師揭定罪一關鍵 酒駕撞死人後買酒喝 律師：自誤誤人、可惡至極 (中時 ) #台中 #美髮師 #黃暐瀚 #酒駕 #聲押 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美髮師不認酒駕撞死黃暐瀚母 警一查肇事前去處狠打臉 21:472021/05/05 社會 今晨還主持廣播 黃暐瀚母遭酒駕撞飛亡 網友湧入臉書關心：請節哀 12:182021/05/05 政治 黃暐瀚喪母悲痛缺席錄影 主持人郭子乾顧不得直播當眾開飆 18:332021/05/05 娛樂 最心痛的母親節 黃暐瀚曾嘆酒駕讓馬路成虎口 母卻逢悲劇 13:312021/05/05 社會 美髮師酒駕撞死黃暐瀚母 議員痛批：人渣有什麼資格活著 20:432021/05/05 社會 美髮師酒駕撞死名嘴母 公司發聲明切割：2月已離職 18:532021/05/05 社會 黃暐瀚母遇酒駕喪命 慟訴：母親節約好一起吃飯 16:122021/05/05 社會 名嘴黃暐瀚母親遭酒駕撞死 盧秀燕悲痛慰問強烈譴責肇事者 14:012021/05/05 社會 賓士男辯肇事後緊張才買酒喝 高大成轟詐欺：以為人家不懂？ 19:382021/05/05 社會 黃暐瀚母遭酒駕者奪命 趙少康籲連坐處罰供酒商家 20:472021/05/05 政治 才與母約好要吃飯 黃暐瀚忍痛招魂一次就聖筊 15:442021/05/05 社會 社會熱門新聞 美髮師不認酒駕撞死黃暐瀚母 警一查肇事前去處狠打臉 - 社會 名嘴黃暐瀚母親遭酒駕撞死 盧秀燕悲痛慰問強烈譴責肇事者 - 社會 美髮師酒駕撞死名嘴母 公司發聲明切割：2月已離職 - 社會 社會十點檔》冷血港生刺殺房東床墊裹屍布疑陣 陽明山凶案揭密 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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