中市方姓美髮師5日凌晨3時許，駕駛賓士車撞死名嘴黃暐瀚的7旬母親，肇事後竟到附近超商買啤酒喝，警方對方男進行酒測，酒測值達0.40mg／l，行徑引起社會譁然。台中地檢署檢察官晚間複訊後，認為方男涉犯刑法第185條之3第2項酒駕不能安全駕駛而致人於死罪嫌重大，且有事實足認有勾串證人、滅證及逃亡之虞，而向法院聲請羈押禁見。

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(中時 )