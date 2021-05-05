資深媒體人黃暐瀚70歲母親，5日凌晨於台中市南區一處路口過馬路遭方姓男子駕車撞死。黃暐瀚表示，希望不要再有酒駕發生。對此，國民黨台南市議員謝龍介直言，酒駕2019年修法後，犯法人數雖然下降，死亡人數卻不降反升，「但行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇卻都沒開『治安會報』檢討，令人相當遺憾」。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

資深媒體人趙少康引述酒駕相關數據指出，立院2019年3月通過修法，加重汽機車酒駕刑責，然而比較2019年及2020年的統計數據，雖然取締酒駕件數從91620件降低至82626件，但死亡人數卻從149人增加至151人，不降反升，他直言，顯然還有其他防治酒駕的措施值得討論。而據內政部公開資料平台「歷年酒駕肇事交通事故統計」數據顯示，酒駕致死人數從民國99年至108年之間，除民國106年外，每年都造成百人以上死亡。

謝龍介5日上《中天新聞》「正常發揮」，談及友人黃暐瀚母親遭賓士男撞死一事，他表示，過去前總統馬英九任內就已修過酒駕相關罰則，但酒駕還是層出不窮。2019年再修法後，照道理講死於酒駕的人數應該下降，但現在蔡政府蘇貞昌院長治安會報都不開，徐國勇也不開，警界最近又鬥爭頻傳，滿面豆花，是要怎麼去管酒駕？

歷年酒駕肇事交通事故統計表。(圖/內政部資料開放平台)

謝龍介說，酒駕修法加重刑罰後，犯案件數少了9千件是有效的，但是死亡人數卻不降反升，這是要開會檢討的，現在相關部會沒開會，代表沒辦法對症下藥，這是很可惜的事。

#LIVE 中天政論節目 #LIVE 中天政論節目 #頭條開講 #正常發揮 #新聞龍捲風 #全球大視野 由中天新聞發佈於 2021年5月5日 星期三

(中時新聞網)