方姓美髮師駕駛賓士車撞死名嘴黃暐瀚的7旬母親，撞擊力道之大，擋風玻璃成蜘蛛狀破裂。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中方姓美髮師5日清晨開賓士撞死資深媒體人黃暐瀚之母，事發後還跑到超商買啤酒喝，宣稱「壓驚」，並沒有酒駕。不過警方查訪方男4日晚前往的KTV，發現他在包廂中有飲酒，今（6日）早法院裁定收押禁見。據了解，方男買酒的超商並非巧合，樓上正是他籌備中的新美髮店，正在進行裝潢。

方男肇事後不但未報案，還走進超商買啤酒喝，疑企圖製造非酒駕假象，引發公憤，網友也立即肉搜方男的臉書、IG，發現他任職於中部一間中部連鎖髮廊，該髮廊也遭網友留言抨擊。

不過該髮廊迅速發出聲明切割，表示方男確實是公司的前員工兼前合作夥伴，但因理念不同，已於今年2月結束合作關係並離職，更貼出財政部中區國稅局函文，只見2月23日已將負責人從方男，改變更登記為別人。該公司強調對於酒駕意外事件深感遺憾，但如有不實指控，將保留法律追訴權。

據了解，方男在事故後供稱，當時他正開車前往新美髮店地點，準備察看裝潢進度，而他籌備中的美髮店，就在他買酒的超商樓上。方男聲稱肇事前並無飲酒，肇事後因緊張才去買酒喝壓驚。

(中時新聞網)