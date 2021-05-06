電動車等高階材料需求暢旺，銅箔基板廠騰輝-KY(6672)4月合併營收6.7億元，月增9.2%，再創單月歷史新高，由於市場需求延續，且高單價特殊材料動能強勁，加上已陸續調漲價格，騰輝-KY樂觀看待第2季營運，預估第2季業績可望優於第1季。

原物料持續供應緊俏，且車用電子、消費性電子等一般銅箔基板材料及汽車照明、電動車相關散熱應用進入成長期、軍用航天等特殊需求持續增加，帶動騰輝-KY業績自今年第1季開始大幅成長，尤其是車用電子及照明散熱材料年成長均達到50%以上，成為業績成長主因。

騰輝-KY自結4月合併營收為6.7億元，月增9.2%，年增51.5%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為22.78億元，年成長27.75%。

據國際能源總署IEA最新報告預測，計入2020年全球電動車的數據，將從2020年底的1000萬輛，成長到2030年的1.45億輛，騰輝-KY也看好電動車進入大幅增長元年，騰輝-KY表示，銅箔基板為電子元件承載母板，因此各類產品訂單動能旺盛，市場對材料需求高，尤其以高單價高毛利的散熱材料成為最大成長來源，此外，高速筆記型電腦使用低損耗材料也持續成長，亦是營收新動能之一，產品結構優化策略下推升公司營收及獲利。

由於目前客戶訂單依舊強勁，且騰輝-KY已順利調漲產品價格，騰輝-KY預估，今年第2季營運可望優於第1季。

騰輝-KY表示，在電動車散熱應用需求增加及缺料雙引擎帶動下，可望加快產品結構優化腳步，公司除專注利基高毛利產品，帶動營收獲利將超越預期，公司也將持續投入開發有關超高頻自動駕駛雷達、全球定位衛星、5G高頻天線及高速低損耗材料應用、半導體載板及老化測試板、Mini LED等應用，準備迎戰新市場，加上後疫情時代的景氣復甦，全年營收及獲利可望較去年大幅成長。

(時報資訊)