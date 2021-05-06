軒郁(6703)首季EPS 1.75元，第2季配合母親節檔期，及電商年中慶，旗下美妝與保健品牌陸續推出年度重點新品，可望雙雙帶動一波新業績成長動能。

軒郁首季合併營收3億1866.9萬元，稅前淨利4573.8萬元，本期淨利3632.1萬元，歸屬母公司業主淨利3632.7萬元，每股盈餘1.75元。軒郁表示，首季營收成長主要受惠於旗下自有電商平台iQueen愛女人購物網「38女王購物節」，會員數至今突破85萬大關，持續會員深耕所帶來的效益是營收維持增長的關鍵動能。

軒郁指出，經過去年一整年疫情的挑戰，公司商業模式轉型已有顯著成效，集團已成功轉型成為線上與線下高度融合互補的新OMO盈利模式。第二季因有母親節感恩慶檔期，及618電商年中慶，旗下美妝與保健品牌陸續推出年度重點新品搭配全新代言人，將帶動一波新業績成長動能。

軒郁將持續加大投入新商品核心技術的研發並以自建的大數據分析工具搭配旗下多品牌的經營策略，針對不同消費者需求推出適合該族群的高功能性產品，打造更方便與舒適的品牌電商購物體驗。

(時報資訊)