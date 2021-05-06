根據環保署空氣品質監測網顯示，今(6)日環境風場為東北風，迎風面北部地區擴散條件佳，下風處南部地區擴散條件稍差，局部地區污染物易累積，目前竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及離島地區為「普通」等級，高屏局部地區達「橘色提醒」等級。

根據最新資料顯示，今日環境風場為東北風，北部地區位於迎風處，擴散條件佳，南部位於下風處，清晨及夜間風速較弱，稍有污染物累積情形；午後風速增強，有利污染物擴散，空氣品質可望轉佳，須留意受光化作用影響，臭氧濃度易升高。

各地空品方面，受東北風影響，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及金門、馬祖、澎湖地區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏地區因為位於尾流弱風區，污染物易累積，目前高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明(7)日環境風場轉為東南風，西半部地區位於背風側，清晨及夜間風速較弱，擴散條件較差，午後風速增強將有利污染物擴散；北部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

周六(8)將有另一鋒面位於台灣北部海面，北部地區降雨機率提高，有利洗除污染物；中南部地區於清晨及夜間稍有污染物累積，午後空氣品質好轉。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

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(中時 )