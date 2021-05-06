邱臣遠出示小琉球、蘭嶼等離島白牌車在路上滿街跑的照片，抨擊相關單位怠忽職守，未積極取締，威脅觀光客的交通安全。（黃世麒攝）

1名史姓潛水客去年10月在蘭嶼和無牌照的小貨車發生車禍，最後傷重不治。

民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、無黨籍立委趙正宇國會辦公室主任白淘德與家屬代表史楹萱6日共同召開記者會，指事發後政府相關部門不僅對蘭嶼無牌報廢車現象完全不了解，還用當地特殊人文風情做藉口，合理化此亂象，無牌車成了行動汙染源，也威脅觀光客的安全，要求相關部會提出具體檢討改進方向，讓憾事不再發生。

(中時 )