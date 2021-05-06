蘭嶼無牌車橫行 立委要求相關單位檢討 12:282021/05/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨立委蔡壁如（右二）、邱臣遠（左二）、無黨籍立委趙正宇國會辦公室主任白淘德（右一）與家屬代表史楹萱（左一）6日共同召開記者會，指事發後政府相關部門不僅對蘭嶼無牌報廢車現象完全不了解，還用當地特殊人文風情做藉口，合理化此亂象，無牌車成了行動汙染源，也威脅觀光客的安全，要求相關部會提出具體檢討改進方向，讓憾事不再發生。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邱臣遠出示小琉球、蘭嶼等離島白牌車在路上滿街跑的照片，抨擊相關單位怠忽職守，未積極取締，威脅觀光客的交通安全。（黃世麒攝） 1名史姓潛水客去年10月在蘭嶼和無牌照的小貨車發生車禍，最後傷重不治。 民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、無黨籍立委趙正宇國會辦公室主任白淘德與家屬代表史楹萱6日共同召開記者會，指事發後政府相關部門不僅對蘭嶼無牌報廢車現象完全不了解，還用當地特殊人文風情做藉口，合理化此亂象，無牌車成了行動汙染源，也威脅觀光客的安全，要求相關部會提出具體檢討改進方向，讓憾事不再發生。 華視52台收視墊底 NCC稱是誤導 陸軍586旅爆連長邀4男女士官寢室內脫衣喝酒 軍團怒：檢討汰除 (中時 ) #立委 #蘭嶼 #無牌車 #檢討 #無牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種疫苗給2天無薪假 民眾轟無心 04:102021/05/06 生活新聞 藍籲外交部別擋 讓謝返台講個痛快 04:102021/05/06 政治要聞 疫苗假惹怨 公務員不扣薪 陳時中盼民間企業比照 11:202021/05/06 生活 黃暐瀚母遭賓士男酒駕撞死 羅智強悲喊：應給警察酒駕攔檢權 10:352021/05/06 政治 法師開車撞穿加油站牆 開示「業力使然、接受無常」讓警傻眼 11:412021/05/06 社會 88歲蘭嶼媽愛與淚 跨海探植物人兒 04:102021/05/06 地方新聞 關渡大橋護欄惹怨 急拆一半 04:102021/05/06 地方新聞 台中催生國漫館 立委嘆3年難開館 04:102021/05/06 地方新聞 百萬蘿莉塔正妹無P素顏瘋傳 崩潰摔手機：就是醜了點 00:032021/05/06 娛樂 葉毓蘭》從根本解決路牌標示不清 保護國人性命 09:302021/05/06 政治 黃承國被起黑底 林錫耀：依黨機制處理 04:102021/05/06 焦點要聞 生活熱門新聞 鋒面挾密集閃電 時雨量達62毫米 最大降雨熱區出爐 - 生活 老公驚傳是華航確診機師 女主播發文回應了 - 生活 插頭上為何有2個小圓孔 內行曝3大實用功能 - 生活 下波鋒面報到時間出爐 氣象局長嗨PO一張圖：雷雨季來了！ - 生活 竹市女童曾住諾富特 一家四口居家隔離中 班級通知單曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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