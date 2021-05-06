台燿(6274)第1季受到銅箔等上游材料價格大漲影響，單季稅後盈餘3.44億元，年減19.06%，單季每股盈餘為1.29元，不過隨著5G相關高頻高速產品拉貨轉趨積極，且公司已反應成本調漲價格，台燿第2季營收及毛利均可望優於第1季，日系外資最新報告重申「買進」評等及目標價144元，台燿今天盤中股價力守平盤之上。

銅價飆漲，連帶推升銅箔加工費在今年第1季上漲超過20%，玻纖布價格上漲超過30%，環氧樹脂大廠也因各種因素在2月停產，至3月價格漲幅已逾50%，上游材料漲不停，衝擊到台燿第1季毛利率，連帶獲利亦遭到壓抑。

台燿第1季合併營收為46.92億元，年成長4.89%，營業毛利為9.74億元，年減4.5%，單季合併毛利率20.77%，年減2.05個百分點，稅後盈餘為3.44億元，年減19.06%，每股盈餘為1.29元。

台燿近兩年積極拓展歐美客戶，成果逐漸顯現，隨著各國陸續重啟5G基礎建設，台燿營運已現谷底翻揚，台燿4月合併營收達17.7億元，為單月歷史次高，累計前4月合併營收為64.63億元，年成長1.79%，由於終端客戶需求強勁，且台燿與其他銅箔基板廠一樣均已調漲價格以反應成本，台燿營運可望擺脫第1季谷底，第2季營收及毛利率可望優於第1季。

日系外資報告指出，雖然台燿第1季毛利率因原材料成本上漲表現疲弱，隨著大陸5G基站需求回升，以及資料中心及伺服器產品增加，我們認為，第2季毛利率可望因漲價、供給吃緊及營收規模擴大及產能利率用提升而改善，我們仍看好銅箔基板及材料升級趨勢，重申台燿「買進」評等及目標價144元。

(時報資訊)