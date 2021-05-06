台股再度上演開高走低震盪，今早盤一度大漲，指數重新站回萬七大關、最高達10788點，傳產股持續匯聚人氣，電子股依舊氣虛，成交比重還是維持在逾4成左右，盤勢震幅達300點之多，指數尾盤金融和塑化傳產等拉抬下，最後五分鐘搓合拉高指數47點、爆出215億元成交量，終場台股收漲150.92點、報在16994.36點、成交量為4899.24億元，日K終止5連黑。

台股今股王再度由矽力-KY(6415)超車，股價一度逼近漲停，最高衝上3285元，終場也收漲逾3%，大立光(3008)則因4月營收不理想，摔下3000元大關，股價弱勢震盪，跌幅約0.8%；台積電(2330)整場多在平盤附近震盪，在五日線附近進行攻防，尾盤拉高收漲0.34%；聯發科(2454)今日終見回神，股價開高震盪，漲幅一度達5.5%，股價最高達1065元，站回月線大關，也帶動IC設計股跌多回檔，譜瑞-KY(4966)大漲逾5%，力旺(3529)、立積(4968)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)等漲幅都有達3%左右；面板三虎更是開高殺低，呈現日K連三黑，彩晶(6116)一度跌停，友達(2409)、群創(3481)跌幅也逾4.5%、3.5%，目前均在月線下方；宏碁(2353)首季獲利創下10年新高，早盤率先亮燈漲停鎖住，帶動旗下建碁(3046)漲逾半根停板，智聯服務(6751)、展碁國際(6776)也都在平盤之上。

鋼鐵股持續強勢，中鋼(2002)第二季鋼價續漲，回攻40元，終場收漲約4.5%、報在41元，中鴻(2014)更是強攻漲停，創新高價，聚亨(2022)、第一銅(2009)也均收在漲停價；塑化股則有台塑四寶領軍，台塑(1301)大漲逾4.5%，股價收在113元寫下新高，台化(1326)尾盤也拉高大漲逾3%，南亞(1303)則收漲1.8%。

今航運股陷入震盪，多檔個股開高走低，台航(2617)、長榮(2603)今相對強勢，終場分別收漲逾3.5%、1.5%，萬海(2815)、中航(2612)、長榮航(2618)下跌逾2%、華航(2610)也收跌逾1%。

分析師表示，未來3~5天台股指數可望進入反彈波，而反彈波的走勢，將會決定未來台股走向，如今電子股似乎已經被法人無情的拋棄，跌深反彈後可能會再次探底，而最近美國股市也是傳產強、電子股弱，看來這樣的態勢仍將持續一段時間，台股若跌破季線可能是傳產回檔伴隨著電子股破底出現，台積電只要還在季線下方股價就還有破底的可能性。由於近期融資大減超過百億，短線籌碼沉澱有助於台股止跌回穩，故宜靜待量能持續收斂後，相較有利於台股整理後的再攻。

(時報資訊)