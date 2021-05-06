日電貿Q1獲利十季新高 季增86.67％ 15:022021/05/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被動元件通路商日電貿（3090）盤後公布第一季財報，低價庫存助陣、營收攀高，日電貿首季獲利寫最近十季新高紀錄，每股稅後純益1.25元，毛利率、營益率雙率雙升，本業獲利率重返雙位數。 日電貿在日前法說會上表示，以往庫存大約2個月，目前庫存水位僅1.2～1.3個月，雖然市場一直有重複下單的雜音，但被動元件第三季能見度不錯，日電貿盼再拉升庫存水位，但應用在汽車的MLCC、晶片電阻及鉭質電容，手上幾乎沒有庫存。 《鋼鐵股》世豐4月營收寫同期新高 年增22.82％ 《電子通路》聯強4月營收續創同期新高 年增38％ (工商 ) #日電貿 #被動元件 #庫存水位 #獲利 #季新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》榮剛第一季EPS0.34元 5年來新高 15:572021/05/06 財經 《電子零件》健鼎首季EPS達2.68元 Q2可望更好 17:062021/05/06 財經 榮剛第一季EPS 0.34元 創5年以來新高 16:002021/05/06 財經 《生醫股》科妍首季EPS0.4元 17:392021/05/06 財經 《鋼鐵股》彰源第一季每股淨利0.45元 賺贏去年 11:592021/05/06 財經 《半導體》精材Q1獲利登第3高 每股賺2.17元 17:052021/05/06 財經 《電子零件》群光Q1獲利同期次高 EPS達2.23元 14:322021/05/06 財經 《鋼鐵股》鋼市旺 燁輝第一季每股盈餘0.58元 11:082021/05/06 財經 《航運股》捷迅Q1營收獲利雙創高 每股盈餘1.6元 10:342021/05/06 財經 柏文今年Q1營業收入創同期新高 EPS 1.28元 16:392021/05/06 財經 《光電股》亞光Q1每股賺1.08元 賺贏去年前3季 15:072021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台積電又詭見587 專家：彈回這價位先砍掉 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 股市新手見回檔抱545萬進場 買房頭期款掰了 - 財經 台積電南京擴產 陸專家引戰掀熱議 韓媒警告三星躲不掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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