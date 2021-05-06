被動元件通路商日電貿（3090）盤後公布第一季財報，低價庫存助陣、營收攀高，日電貿首季獲利寫最近十季新高紀錄，每股稅後純益1.25元，毛利率、營益率雙率雙升，本業獲利率重返雙位數。

日電貿在日前法說會上表示，以往庫存大約2個月，目前庫存水位僅1.2～1.3個月，雖然市場一直有重複下單的雜音，但被動元件第三季能見度不錯，日電貿盼再拉升庫存水位，但應用在汽車的MLCC、晶片電阻及鉭質電容，手上幾乎沒有庫存。

(工商 )