高雄鳥松一間製麵加工廠遭控環境髒亂，高市府衛生局接獲投訴後，前往製麵廠突擊稽查，雖然沒有發現如投訴人所說的廠內菸蒂四散，但地面確實相當骯髒，甚至發現黏有許多蒼蠅屍體，且製成的麵條也未離地置放，遭衛生局勒令暫停營業，於10日前往複查，若仍無改善，除開罰6萬元以上罰款外，也不得重新營運。

有網友在臉書社團《高雄爆料公社》發文，踢爆在鳥松區某製麵加工廠主要供貨給高雄地區麵攤、小吃，但製麵廠內「現場煙蒂亂丟、環境髒亂，麵粉未密封，袋內許多蟲子，作業區域布滿蜘蛛網」，並在文末狠酸「這種作業環境的麵，敢吃嗎？還是比較好吃啊？」

高市府衛生局接獲通報後前往稽查該製麵加工廠，雖然製麵廠並未像投訴人所說現場麵粉有蟲體及煙蒂亂丟的情形，但作業場域可見蒼蠅屍體沾黏在地板汙垢上，麵條成型加熱水槽及麵條降溫風扇也都有汙垢殘留，此外，還發現原料麵粉及凍庫成品均未依規定離地放置。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，稽查時製麵工廠環境確實有髒亂情況，依違反食品安全衛生管理法，要求限期改善，並責令10日前針對製程缺失完成改善，製程缺失未改善前暫停生產，另外，針對環境衛生缺失部分也要求業者26日前完成改善，衛生局將抽驗油麵檢驗食品添加物，經過複查後，業者若未依規定改善，將依違反食品安全衛生管理法處6萬元至2億元罰鍰。

(中時 )