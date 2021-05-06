新藥研發公司太景*-KY(4157)4月有轉讓抗生素太捷信於中國大陸權利的簽約金收入，推升營收為3億2717.6萬元，年增率8467.1％；累計1～4月營收3億7332.6萬元，較去年同期增加5128.7％。

太景於3月30日與中國大陸合作夥伴浙江醫藥股份有限公司簽訂抗生素奈諾沙星於中國大陸地區的轉讓合約，合約總金額為4,500~5,000萬美元(合約新台幣12.9億~14.3億元)，其中，簽約金1000萬美元已入帳並認列於四月營收。

後續，浙江醫藥於2021~2022年間，將依專利移轉完成、取得太捷信靜脈輸液MAH及專利延長核准結果，分階段支付其餘價金及里程碑款3500～4000萬美元。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，繼去年完成太捷信於加、紐、澳、南韓等四個國家的授權後，太景仍在進行其他市場商務合作計畫，而加拿大合作夥伴Luminarie Canada亦在太景所授予的獨家開發權下，正洽談美國市場的可能合作對象。

(時報資訊)