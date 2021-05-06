日本遊戲業者任天堂(Nintendo)6日最新財測，從4月1日開始的2021財政年度期間，Switch遊戲機的銷售量可望達到2550萬台。屆時若真達成目標值，可望銷售又達到另一個高峰。

截至3月31日的2020財年，任天堂一共賣出高達2880萬台Switch遊戲主機，2月預估時則為2650萬台。

總部位於京都的任天堂表示，在截至3月底的2020財年中，營業利益大增82％，達6406億日圓約59億美元。

任天堂雖是新冠疫情的受益者，不過，市場也在觀察，任天堂靠著新遊戲軟體以及新主機，是否能在第五年的產品銷售期時，都維持著相同的業績成長動力。

根據統計，自2020年3月以來，任天堂的股價已大漲約90％，不過，卻較2月時所創的高點下跌約10％。

每一代遊戲機通常會持續七年左右的生命周期，然後再被下一代新遊戲機所取代，故期間的銷售高峰大概會在第五年左右來到。對任天堂的Switch來說，銷售峰期大概還剩下一年左右時間。

任天堂以桌機或掌機產品為主，與產品線多樣化的日本索尼跟美國微軟不一樣。目前，任天堂在手遊這一塊，發展動力似乎已經熄火。

(時報資訊)