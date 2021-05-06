宏達電(2498)4月營收月減少16%、年增加28%，宏達電在VR上持續布局，在國內與高雄市政府合作，打造台灣首座公開全台民眾體驗的5G獨立組網專網以及邊緣雲VR場域，在日本也和萬代南夢宮影業(BANDAI NAMCO Pictures)聯盟，雙方合作將萬代南夢宮影業動畫名作內容帶入宏達電VR虛擬實境新領域，另外，搶攻母親節檔期，宏達電也推出限時超值優惠活動，盼藉此推升業績。

宏達電4月營業收入3.80億元，月減少16%，年增加28%，累計前4月合併營業收入15.55億元，年減少4%。

宏達電持續在VR(虛擬實境)上深耕，宏達電自2018年與高雄市政府合作共同推動體感科技創新應用，進行人才培育、商務媒合、國際合作、前店後廠等計畫後，今年雙方更積極合作推動5G及XR相關應用，帶動高雄數位體感產業與開拓5G創新智慧應用市場。近日，宏達電再度與高雄市政府成功打造台灣首座公開全台民眾體驗的5G獨立組網專網以及邊緣雲VR場域，共同實踐亞洲新灣區5G AIoT計畫，將高雄打造成一個科技智慧城市，持續發展在地合作商機。

宏達電5G獨立組網專網場域是透過5G獨立組網的網路技術及先進且完整的端對端企業專網解決方案，結合宏達電遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式架構標準的5G網路軟體、全方位高度安全網路防護機制、以及XR全套服務解決方案，可達成高傳輸、低延遲及廣連結的5G專網環境。

宏達電全球VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT與日本動畫與製作領導品牌萬代南夢宮影業(BANDAI NAMCO Pictures)宣布聯盟，雙方合作將萬代南夢宮影業動畫名作內容帶入宏達電VR虛擬實境新領域。宏達電為萬代南夢宮影業全球首位VR虛擬實境合作夥伴，初期將開發兩家公司共同的動畫內容、製作和發行，未來透過與萬代南夢宮影業的夥伴關係將可使宏達電擴展其IP產品版圖，推升虛擬實境產業跨入日本動畫領域。

另外，瞄準母親節商機，宏達電網路商店及全台各大電商平台推出歡慶母親節限時超值優惠活動，盼透過母親節買氣推升業績。

(時報資訊)