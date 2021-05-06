北市一名年約50歲男子，6日傍晚6時許在泰順街一處立體停車場停好車後，正準備離開時，突然遭脫落的鐵片砸中，造成右腳疑似粉碎性骨折，當場失去呼吸心跳，救護人員已經緊急將他送往台大醫院搶救中。

警方調查，該處停車場鐵製坡道升起後，可將車輛停放在地下室，傷者當時將車停好正要離開時，約20公尺乘5公尺的鐵製坡道突然砸下，將傷者壓在底下，救護人員到場協助脫困後，發現他已失去生命跡象，轄區大安分局和平派出所目前已經封鎖現場，調查釐清意外發生原因。

(中時 )