北市一名年約50歲男子，6日傍晚6時許在泰順街一處立體停車場停好車後，正準備離開時，突然遭脫落的鐵片砸中，造成右腳疑似粉碎性骨折，當場失去呼吸心跳，救護人員已經緊急將他送往台大醫院搶救中。
警方調查，該處停車場鐵製坡道升起後，可將車輛停放在地下室，傷者當時將車停好正要離開時，約20公尺乘5公尺的鐵製坡道突然砸下，將傷者壓在底下，救護人員到場協助脫困後，發現他已失去生命跡象，轄區大安分局和平派出所目前已經封鎖現場，調查釐清意外發生原因。
(中時 )
北市一名年約50歲男子，6日傍晚6時許在泰順街一處立體停車場停好車後，正準備離開時，突然遭脫落的鐵片砸中，造成右腳疑似粉碎性骨折，當場失去呼吸心跳，救護人員已經緊急將他送往台大醫院搶救中。
警方調查，該處停車場鐵製坡道升起後，可將車輛停放在地下室，傷者當時將車停好正要離開時，約20公尺乘5公尺的鐵製坡道突然砸下，將傷者壓在底下，救護人員到場協助脫困後，發現他已失去生命跡象，轄區大安分局和平派出所目前已經封鎖現場，調查釐清意外發生原因。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。