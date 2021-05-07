全家(5903)(全家便利商店)公布第1季財報，單季稅後盈餘為3.18億元，年成長12.17%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為1.43元，由於進入傳統營運旺季，全家表示，夏季商品、冷凍店到店及因應電商網購需求到府大量收件服務等皆可望成長推升業績的動能。

受惠本業便利商店的表現穩健，既存店日均銷售成長，會員經營和電商經濟有效助攻，以及加速拓點等，全家合併營收208.4億元，年增5.3%，歸屬母公司淨利為3.18億元，較去年同期成長12.17%，單季每股盈餘1.43元。

就各項業務來看，第1季整體鮮食業績年增10%，尤其在隨買跨店取服務與每月六號好咖日會員限定活動的助攻下，皆有助熟客養成；轉投資獲利挹注則來自於支援本業的福比麵包、全台物流以及水平展開的餐飲事業；全家國際餐飲擺脫去年同期疫情衝擊的因素，第1季營收獲利雙成長，旗下三品牌、總店數達51家。

在店數部分，全家第1季店數淨增62家，截至第一季底店數達到3832家。

在會員經濟部分，全家自2016年起深耕會員經濟至今，會員佔整體營收佔比自去年疫情後已長期穩定維持近50%，第一季EC包裹件數延續去年成長態勢，三大自有開店平台「好賣＋」「好開店」「好店+」挹注穩定量能，已吸引近30萬賣家使用、交易筆數破千萬。

展望第2季，全家表示，進入傳統營運高峰，夏季型商品如現煮飲料、霜淇淋、輕食等將陸續推出話題新品，app新服務如友善地圖功能預期進一步提升會員黏著，開通冷凍店到店、到府大量收件服務以及開張專營冷凍商城等對應蓬勃的電商網購市場，可望持續成為業績推手。

(時報資訊)