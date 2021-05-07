母親節將屆，北市警南港分局長謝宗宏體恤女性同仁平時兢兢業業從事警政工作，仍要肩負起照顧家庭與孩子的責任，在母親節前夕特別致贈禮物要給辛苦的警察媽媽們，且推出「自己的禮物自己選」的方式，讓女性同仁親自挑選想要的小禮物，最終由德式起司塔高票當選，此外，謝宗宏又自掏腰包加贈兩盒面膜及一束康乃馨，讓女警媽媽好有「面子」。

謝宗宏親手將每一份禮品致贈給每位女性同仁，並逐一寒暄問暖，鼓勵辛苦的媽媽們除工作之餘也要善待自己，也提醒男性同仁別忘了對家裡的母親說聲母親節快樂，場面極為溫馨及窩心。

(中時 )