IC載板、PCB市況火熱，PCB上游鑽針及鑽孔廠-尖點科技(8021)也積極擴產因應客戶需求，不僅透過收購將鑽針產能拉升到月產能2500萬支，鑽孔代工服務也將自6月陸續擴充產能，預計今年第4季可再增加10%產能，尖點總經理林若萍表示，今年第2季營收因收購可望有較大成長，毛利率則暫估第1季持平。

尖點今天舉行法說會，尖點第1季合併營業收入為7.8億元，較2020年第4季減少7.3%，較去年同期增加30.4%，營業毛利為2.52億元，年成長69.13%，合併毛利率為32.4%，季減5.1個百分點，年增7.3個百分點，營業淨利為1.42億元，季減14%，年增253.7%，稅後盈餘為9300萬元，季減11%，年增333.4%，為100年同期以來高，單季每股盈餘為0.65元。

就產品組合來看，PCB鑽針佔第1季合併營收60.9%，產能利用率為90%，鑽孔服務佔比為39.1%，產能利用率約60%。

尖點4月合併營收為2.98億元，月增16.9%，累計前4月合併營收10.78億元，較去年同期增加29.5%。

PCB及IC載板市場需求強勁，尖點自去年下半年開始進行擴產，其中鑽針部份，尖點已於去年下半年透過製程去瓶頸化及效率提升，將產能自2100萬支提升至2300萬支，但因拿下新客戶，今年第1季鑽針產能利用率達90%，而為因應市場開拓需求，尖點也在今年3月底、4月初透過收購擴增今年自第2季起再增加近10%產能；在鑽孔服務部份，去年第4季由於增加台灣鑽孔服務廠區，使整體鑽孔營運規模增加了20%，今年我們仍將持續擴充產能，至年底預計再增加約10%產能。

林若萍表示，目前看起來，IC載板全年都不錯，HDI等PCB下半年會往上，第2季營收因為收購可望有較大的成長，由於新公司需要調整，預估第2季毛利率與第1季持平，公司將持續控管費用，希望費用率能下滑，今年資本支出暫訂為3.5億元到4億元，下半年將依市場狀況，不排除增加資本支出。

(時報資訊)