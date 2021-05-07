身兼民進黨主席蔡英文總統今親自召開民進黨各縣市黨部主委會議；據轉述，會中一度爆發，曾發函黨中央指控英系立委王美惠拉上千黨員入黨的嘉義市黃露慧，蔡總統離去時突然「攔轎陳情」，屢被英系召集人立委劉櫂豪挺身護駕攔阻，黃激動回嗆，「刀都架在我肚子上了，難道要插進我肚子裡再拔出來嗎？」

黃露慧接受媒體求證指出，當時她很激動，有沒有說出「刀架肚子上」的話，她沒有印象，但是她因為晚到，看到黨主席蔡英文要離開，想要再跟總統說一次王美惠號召大量入黨一事，為什麼一直不讓她說，「我說，今天召開這會議的目的，不就是為了要大家講清楚嗎？這是我發言時間，為什麼不讓我講？不能阻止我發言，當時在座也有其他主委聲援我，但是他（劉櫂豪）一直打斷我的話。」

據其他在場主委轉述，劉櫂豪坐在黃露慧隔壁，因為總統要趕下一個行程，黃拿著麥克風要重複再說王美惠事件，劉櫂豪在旁就攔著說，「好啦！好啦！總統要趕下一個行程，王美惠也不在這裡.....」黃露慧就很激動說了「刀子與肚子的話」。

有主委說，其實今天會議中，除了黃劉這段插曲，氣氛還不錯，黨主席蔡英文可以說「笑的進來、笑的離開」。

此外，有主委轉述，會中有共識，兩個月要開一次主委會議，主委聯誼會，秘書長要出席，入黨及選舉、被選舉從兩年改一年後，更要嚴格審查，入黨除了要寫收機號碼，號碼重複就退件；公職選舉時，選委會會資格審查，黨職選舉也應比照，嚴格審查，一旦發現有黑底紀錄，就要拒絕參選。

這場會議是中午11時召開，但黃露慧直到12時40分左右才抵達黨部。據了解，是因幕僚聯繫作業上有疏失導致。

(中時 )