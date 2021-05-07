快充及動力鋰電池應用激增，推升三端保險絲模組(CLM，Current Limiting Module)需求高度成長，且金屬散熱基板接單暢旺，讓聚鼎(6224)今年業績看好，聚鼎表示，往年第3季及第4季是全年高峰，今年看起來也是，全年展望樂觀；法人預估，聚鼎今年營運可望年增逾30%。

近幾年手持式產品搭配快速充電滲透率逐漸提升，且5G手機及NB電池容量增加，加上電動兩輪車市場需求強勁，讓CLM呈現嚴重供不應求，聚鼎布局CLM模組多年，去年下半年已開始貢獻業績。

目前聚鼎CLM主要應用於NB、電動自行車等，公司在技術水平與專利布局已能與CLM龍頭日商Dexerials並駕齊驅，但價格比日廠便宜，因此獲得不少客戶青睞，今年聚鼎透過大股東協助，CLM模組切入美系平板電腦供應鏈，成為公司營運新動能。

隨著CLM出貨量放大，目前CLM佔聚鼎營收比重約5%，公司也加速擴產，預估到今年底月產能將擴充至12KK，佔公司營收比重也將大幅提升。

在金屬散熱基板部分，過去聚鼎金屬散熱基板主要以車頭燈為主，目前產品逐步拓展至電源相關應用，包括白色家電及太陽能等產品，預估今年聚鼎TCB營收可望倍數成長。

聚鼎今年前4月合併營收為7.61億元，年成長49.9%，聚鼎表示，目前訂單能見度已到下半年，往年第3季及第4季是全年高峰，今年看起來也是，全年展望樂觀；法人預估，聚鼎今年營運可望年增逾30%。

(時報資訊)