27天沒比賽的台北富邦勇士，這下子果然嘗到「慢熱」惡果了！PLG總冠軍賽首戰結果大爆冷門，整體狀態明顯還沒調到季後賽強度的富邦，遭到台新夢想家後衛陳振傑最後55秒投進超前三分球，夢想家114比109爆冷擊敗例行賽第1富邦，接下來G2在9日進行。

值得紀念的總冠軍賽第1個進球，結果由本季年度MVP張宗憲開賽38秒快攻切入放進，可是「便當魔獸」李德威首節火力全開，投6中5，含三分球3投全進，獨拿14分，帶領夢想家意外打完首節，反以31比28領先地主富邦勇士。

不過辛特力次節一開始連拿9分，帶起富邦9比2反撲，可是李德威又投進個人第4顆三分球，搭配辛克斯不斷強攻禁區，重新幫助夢想家領先，打完上半場，夢想家續以58比53領先，辛克斯半場就摘19分、6籃板，李德威也有17分。

來到第3節，夢想家總教練朱利亞斯祭出超級詭異調度，早早就把杰倫換下休息，反讓夢想家靠著陳振傑、楊敬敏、王柏智等本土球員火力，持續保有領先優勢，直到第3節即將結束，才靠蔡文誠的切入拋投，把比分追成83比83平手。

富邦末節開始就靠張宗憲連兩記三分球，打出10比4拉開，沒想到夢想家仍未放棄，打出9比0小高潮，比賽再次形成拉鋸，來到最後2分58秒，楊敬敏的三分出手命中，但進攻時間明顯早已到了，裁判卻沒發現，引發富邦激烈抗議。

但因場上裁判都沒注意到籃框紅燈亮起，比賽也繼續進行，這一球已沒法收回，儘管富邦趕緊收拾情緒重新追上，卻在最後54秒遭到陳振傑三分狙擊，夢想家111比109領先，林志傑接著三分出手沒進，辛克斯搶下籃板且馬上喊出短暫停。

暫停過後，辛克斯最後15.5秒兩罰俱中，擴大夢想家領先到4分，接著辛特力出手沒進，辛克斯最後10.3秒兩罰中1，形勢仍對夢想家有利，林志傑接著三分出手又沒進，辛特力搶下籃板，此時富邦乾脆不犯規了，畢竟比賽大勢已去。

(中時 )