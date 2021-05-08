奧斯卡獎季上月圓滿落幕，從去年的《寄生上流》到今年《夢想之地》，韓國電影耀眼國際，許多電影大師早期作品也備受注目，其中韓國大導李滄東經典之作《薄荷糖》將在5月14日首度以4K修復版在全台上映。該片名揚國際，入選法國坎城影展「導演雙週」單元，更挖掘了當年還沒沒無聞的薛耿求。導演李滄東堪稱「影帝影后製造機」，不僅是影壇巨星薛耿求的伯樂，他的導演作品曾讓韓石圭、尹靜姬和宋康昊冠上韓國影帝后頭銜，更曾讓全度妍奪下坎城影后殊榮。

即將㩦手EXO成員都敬秀演出《與神同行》導演金榮華的新作《The Moon》的薛耿求，他與宋康昊和崔岷植三大演技派男星獲韓國影壇封為「忠武路三駕馬車」，然已獲多項影帝殊榮的薛耿求卻在一次訪問中提及：「最近有人問我想要回到過去的哪個階段，我馬上回答『《薄荷糖》開工的那一天。』我非常想念那些日子，那個時代的人和心情。」再再凸顯了電影《薄荷糖》的驚人魅力。

薛耿求當年一舉奪下韓國大鐘獎「最佳新人獎」與青龍獎「最佳男主角獎」，從此奠定他的影壇地位。薛耿求坦言當年拿到李滄東的劇本，他在回家的地鐵上一口氣看完，當時他心想：「哇！這劇本像是一本小說一樣精采！」後來參加電影試鏡時，薛耿求運用現場的一把梳子作為手槍，對準別人的頭來演戲，隔天便收到了接演的通知，他說：「後來我才知道，李滄東的妻子看了試鏡的影片，看到我的段落時，她說：『他就是你的金英浩。』我聽了以後雞皮疙瘩都起來了。」

薛耿求非常擔心自己會搞砸整部電影，因此他給自己極大的要求和壓力，他說：「我當時覺得如果搞砸了，我這輩子再也不會拍電影，就回去劇場，結束我的影壇生涯。」但最後薛耿求卻完美演出了一個年輕有為的青年，歷經風霜後徹底改變的悲傷故事，有別於片名《薄荷糖》的美好清新意象，輕輕帶出生命之重，也讓全球觀眾看見他驚人的演技實力。

(中時 )