【LIVE直播】病毒超過1.5公尺也會傳染？張上淳證實：有可能 ｜2021.05.10

美國疾病管制中心CDC發布最新防疫指南指出，即使距離新冠病毒感染源超過6英尺(約1.5到2公尺)仍有可能遭到感染，而且氣溶膠可能在空氣中懸浮的時間更長，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳證實，不排除這樣的可能性。

美國CDC表示，新冠病毒會附著在空氣中的氣溶膠進行傳播，張上淳今天在例行疫情記者會中指出，根據美國CDC發布的最新簡報，過去認為在室內空間保持6英尺(約1.5到2公尺)的距離是可避免發生感染，但根據新的證據證明，這個距離可能更長，而且氣溶膠可能在空氣中懸浮的時間更長。

根據美國CDC網站7日更新的防疫指南指出，在密閉空間，即使距離超過1.5公尺，病毒還是有機會發生傳播，但張上淳說，基本上這樣的機率滿低的，目前的預防指引還是建議，減少在密閉室內空間近距離的接觸，勤洗手、戴口罩還是很重要的預防措施。

華航諾富特群聚染疫今天再添3例本土病例，其中1人為機場防疫旅館員工接駁車司機，4月23至28日間曾接送案1128與案1129，根據疫調，兩人習慣坐在司機後方。至於這名司機是不是在接送過程中於車上被感染，張上淳表示，雖然他們是分排坐，但車內空間狹小，在車上有沒有交談或拿下口罩，目前沒辦法完全釐清，如果是已經戴有病毒後坐上車子，有沒有可能將病毒留在車子的把手或車內其他地方，進而汙染到同車其他人，也不排除可能性。

至於該名司機的確切傳染源，指揮中心指揮官陳時中表示，目前追蹤到案1128、1129的接觸史，也不排除是在飯店內部傳染鏈感染。陳時中說，沒有百分之百的防疫，但每個人一樣、一樣做得越多，對自己的保護效力就越好。

根據中國醫藥大學附設醫院網站解釋，氣溶膠（Aerosol），又稱為氣膠、煙霧質，一般是指固體或液體微粒，懸浮於氣體中形成的分散體系，同時也是一種懸浮微粒，是空氣傳播的其中一種方式，大小約在5至10微米以下，可在空氣中飄浮數十分鐘到幾小時都有可能，飄浮距離大約可以到10幾公尺，傳播病毒的距離比飛沫傳播還遠，尤其是在密閉環境中（如電梯、郵輪），都是適合氣溶膠發展的。

指揮中心疏忽造成防疫破口 費鴻泰：陳時中根本應該被槍斃

(中時新聞網)