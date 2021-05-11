中華航空機師染疫風暴持續擴大，中央流行疫情指揮中心祭出「清零計畫2.0」，要召回所有華航前艙組員檢疫，外界預料將嚴重衝擊華航目前賴以為生的貨運運能。華航今指出，班表還在調整中，經估算會影響1成多的貨運運能。

「清零計畫2.0」將前艙機組員全數召回檢疫，入境後需入住集中檢疫所；後艙機組員（空服員）等針對曾派飛長程航班或有接觸風險機組員者，一律檢疫14天。相關人員進入社區前均需檢疫14天，並於期滿採檢陰性才可進入社區，目前約有90名機組員在集中檢疫所，將依檢疫期分為風險組與安全組，兩組不得混飛。

受到新冠肺炎疫情影響，華航的載客量銳減，對比疫情前少了9成以上，但航空公司從貨運中找到新出路。一般預料，華航貨運運能受衝擊，半導體等高科技業出口將首當其衝。

華航表示，配合中央流行疫情指揮中心「清零計畫2.0」的執行，華航規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持客貨營運，並非全面停飛，目前初步估算約影響1成多的貨運運能，班表尚在調整中，相關異動資訊可查詢華航官網。

(中時 )