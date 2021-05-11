旅遊業者鳳凰(5706)2021年首季本業雖受疫情影響續處虧損，但幅度收斂至近1年低點，配合業外認列處分土地廠房收益挹注，使歸屬母公司稅後淨利達0.57億元，較去年第四季轉盈、年增達11.49倍，每股盈餘（EPS）0.87元，逆勢雙創近1年半高點。

鳳凰股價3月中觸及47元、創5年8個月高點後漲多拉回，5月4日下探34元後止跌回升。今（11）日不畏大盤下殺一度重挫逾500點，持平開出後在買盤敲進下震盪走揚，上漲3.86％至39元，早盤維持逾3％漲幅，領漲觀光類股。

鳳凰董事會通過首季財報，雖然本業仍受疫情影響，合併營收0.24億元，季減37.18％、年減93.18％，為17年半低點。不過，營業虧損0.14億元，雖較去年同期轉虧，但虧損幅度季減33.31％，收斂至近1年低點。

鳳凰首季本業虧損持續收斂，配合業外收益達0.76億元，季增達85.18％、較去年同期虧損0.18億元大幅轉營挹注下，使歸屬母公司稅後淨利0.57億元，較去年第四季轉盈、年增達11.49倍，每股盈餘0.87元，逆勢雙創近1年半高點。

鳳凰首季在疫情逆風下獲利逆勢跳升，主因鳳凰及子公司雍利1月時各處分1筆土地建物，首季共認列0.69億元的處分不動產、廠房及設備利益，配合匯損幅度收斂、持有金融資產帳面價值持續提升，業外操作得宜使整體營運仍維持獲利。

鳳凰2020年受疫情衝擊，合併營收4.89億元創近17年低點，本業營運轉虧。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.1億元，每股盈餘0.15元，雖創近23年低點、仍險守獲利表現。公司仍決議擬配息0.3元，超額配發股利，將於6月16日召開股東常會。

(時報資訊)